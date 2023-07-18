Елевич: Воронцевич создаёт вокруг себя хороший ореол — отличное приобретение для «Пари НН»
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Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о переходе форварда Андрея Воронцевича в «Пари Нижний Новгород».
«Воронцевич в последнее время очень хорошо показал себя в УНИКСе. В том числе на подыгрывающих ролях. И то, что мне больше всего нравится, он создаёт вокруг себя хороший ореол. Он очень коммуникабельный, а в игровых моментах прекрасно понимает, что от него хочет тренерский штаб. Он умеет слушать и слышать. Для «Пари НН» это прекрасное приобретение. И самое важное — Андрей цементирует игру в защите. То, что Лукич его пригласил, это очень неплохо. Хорошее усиление», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Напомним, Воронцевич уже выступал за нижегородский клуб в сезоне-2020/2021.
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