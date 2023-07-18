Следователи передали в суд дело о краже вещей игроков «Химок» из раздевалки в 2019 году

Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела о краже имущества у игроков «Химок» из домашней раздевалки клуба во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/2019 с ЦСКА.

«Преступление совершено в Химках в июне 2019 года во время проведения финального матча чемпионата России по баскетболу. Неизвестный проник в раздевалку одной из команд, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Республики Беларусь и экстрадировали в Российскую Федерацию.

Расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьёй 158 УК РФ, завершено. Оно с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.