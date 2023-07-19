«Зенит» сделал заявление по поводу продолжения сотрудничества с Хавьером Паскуалем

Испанский тренер Хавьер Паскуаль останется работать в «Зените» до конца сезона-2023/2024. Кроме того, вместе с ним в команде останется весь его штаб.
«Баскетбольный клуб «Зенит» и тренер Хавьер Паскуаль продолжают сотрудничество как минимум до конца сезона-2023/2024. Если считать неполный 2019/2020, когда наставник только приехал в Санкт-Петербург, то грядущий сезон станет для испанца пятым во главе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении «Зенита».
Напомним, в прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга дошла до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступила казанскому УНИКСу. В матче за третье место «Зенит» проиграл московскому ЦСКА. А в сезоне-2021/2022 подопечные Паскуаля впервые в истории выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
Ранее стало известно, что 24-летний американский разыгрывающий Трент Фрейзер продолжит выступать в составе «Зенита» в следующем сезоне.
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