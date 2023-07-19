Гомельский ответил на вопрос о шансах «Хит» выиграть титул НБА в случае прихода Лилларда

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов «Майами Хит» стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в случае прихода в команду звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Ранее сообщалось, что Лиллард хотел бы продолжить карьеру именно в «Майами».
«Майами» дошёл до финала в прошлом сезоне. Основные игроки находятся на долгосрочных контрактах. Главный тренер — опытный Споэльстра — тоже на месте. Возможное прибавление такого сильного игрока, как Дэмьен Лиллард, – несомненное усиление состава. Так что «Майами», по моему мнению, входит в число претендентов на титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
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