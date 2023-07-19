Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энес Кантер: я потерял около $ 50 млн, но поступил правильно

Энес Кантер: я потерял около $ 50 млн, но поступил правильно
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом заявил, что потерял около $ 50 млн после того, как его карьера в лиге резко оборвалась из-за критики Коммунистической партии Китая.

«По словам моего менеджера, я потерял около $ 50 млн, если учитывать все контрактные обязательства и отчисления, которые мог бы подписать. Но я спокойно сплю по ночам, зная, что поступил правильно. Мой единственный вопрос заключается в следующем: как самая большая диктатура в мире, Китай, может контролировать на сто процентов американскую компанию и увольнять американского гражданина?» — приводит слова Кантера The Epoch Times.

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать:

Материалы по теме
Энес Кантер: даю обещание, что разоблачу лицемерие НБА перед всем миром
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023