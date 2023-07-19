Энес Кантер: я потерял около $ 50 млн, но поступил правильно

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом заявил, что потерял около $ 50 млн после того, как его карьера в лиге резко оборвалась из-за критики Коммунистической партии Китая.

«По словам моего менеджера, я потерял около $ 50 млн, если учитывать все контрактные обязательства и отчисления, которые мог бы подписать. Но я спокойно сплю по ночам, зная, что поступил правильно. Мой единственный вопрос заключается в следующем: как самая большая диктатура в мире, Китай, может контролировать на сто процентов американскую компанию и увольнять американского гражданина?» — приводит слова Кантера The Epoch Times.

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