Гомельский — о контракте 74-летнего Поповича: однажды он сам откажется от роли тренера

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, не допустил ли «Сан-Антонио Спёрс» ошибку, заключив новый пятилетний контракт с 74-летним главным тренером команды Грегом Поповичем.
«Грег Попович не только главный тренер «Сан-Антонио Спёрс», но и один из руководителей клуба. Кроме того, Попович является младшим партнёром, то есть совладельцем клуба. Думаю, что рано или поздно Грег откажется от роли главного тренера самостоятельно и сохранит только пост менеджера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Новый контракт с тренером был заключён через несколько недель после того, как «Спёрс» выбрали на драфте НБА французского центрового Виктора Вембаньяму, которого считают одним из самых перспективных баскетболистов в истории.
По информации СМИ, специалист заработает по этому договору больше $ 80 млн. Попович является главным тренером «Спёрс» с 1996 года.
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