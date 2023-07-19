Сборная Германии выступила с заявлением о конфликте между Шрёдером и Клебером

Федерация баскетбола Германии опубликовала заявление о попытке улаживания конфликта между игроками команды Деннисом Шрёдером и Максимилианом Клебером.

Ранее Шрёдер раскритиковал Клебера за пропуск чемпионата Европы прошлого года, на что последний отреагировал отказом приезжать в сборную и на чемпионат мира — 2023, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

«Представители федерации находились в Канаде с командой до 23 лет в тот момент, когда появились эти слова. Там они незамедлительно поговорили с Максимилианом Клебером, который также находился в Торонто, а также связались с Деннисом Шрёдером. Сокапитан Йоханнес Фойгтман также поговорил с ними обоими. Затем заключительный разговор состоялся непосредственно между Максимилианом Клебером и Деннисом Шрёдером. При этом между ними всё было улажено. В конечном счёте Максимилиан Клебер не изменил своего решения, которое он озвучил ранее. К этому нечего добавить.

Сейчас мы ничего не можем изменить в ситуации, но, конечно, смотрим в будущее позитивно. Мы отправимся на тренировочный сбор 31 июля 2023 года с очень мотивированной командой во главе с капитаном команды Деннисом Шрёдером, а затем с нетерпением ждём начала контрольных матчей и чемпионата мира 2023 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.