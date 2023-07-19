Eurohoops: Тони Джекири перейдёт в ЦСКА

Московский ЦСКА и нигерийский центровой Тони Джекири договорились о контракте, сообщает Eurohoops.

По информации источника, игрок в ближайшее время прилетит в Россиию, чтобы подписать с армейским клубом контракт сроком на два сезона.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА планирует заменить Джекири ушедшего сербского центрового Николу Милутинова.

Джекири провёл прошлый сезон в турецком «Фенербахче». 28-летний игрок принял участие в 30 матчах Евролиги в минувшем сезоне, в десяти из них появившись на площадке в стартовом составе. Центровой набирал 4,9 очка, 3,2 подбора и 1 результативную передачу в среднем за игру.

Напомним, Джекири известен российским поклонникам баскетбола по выступлениям за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.