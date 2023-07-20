Генменеджер «Сакраменто»: люди будут удивлены Везенковым, потому что не знают его

Генеральный менеджер и президент по баскетбольным операциям «Сакраменто Кингз» Монте Макнейр высказался о переходе болгарского форварда Александара Везенкова.
«Думал ли я, что Везенков захочет остаться в Европе после проигранного финала Евролиги, чтобы довести дело до победы? Мы понимали, что нам придётся делать конкурентоспособное предложение.
Многие люди слышат слово «иностранец» и не знают игрока, а потом он приходит, и вдруг оказывается, что это Миротич, или Богданович, или Бьелица. Или, очевидно, вы можете вспомнить Стояковича и Тюркоглу. И как только они появляются здесь, люди приходят от них в восторг. Но, я думаю, люди будут удивлены, просто потому, что они не очень хорошо знают Везенкова и то, на что он способен.
Наша скаутская служба обратила на него внимание ещё два года назад. Затем мы долго наблюдали за ним и убедились, что он правда хорош, прежде чем обменять права на него в 2022 году. Тогда мы даже не знали, перейдёт ли он к нам.
Я думаю, что наши 48 побед, стиль игры в прошлом сезоне и привлекательность игры вместе с ДеАароном Фоксом и Домантасом Сабонисом сыграли большую роль в его переходе», — приводит слова Макнейра The Athletic.
- 20 июля 2023
-
01:22
-
01:09
-
00:38
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:19
-
22:59
-
22:32
-
21:51
-
21:11
-
20:08
-
19:44
-
18:55
-
17:22
-
16:51
-
16:41
-
15:41
-
14:58
-
14:01
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
11:37
-
10:37
-
10:22
-
10:11
-
09:37
-
09:20
-
03:01
-
00:32
-
00:11
- 18 июля 2023
-
23:46
-
21:12
-
20:43
-
20:28
-
19:59