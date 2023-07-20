«Оклахома» отчислила 36-летнего форварда Руди Гэя

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» отчислил 36-летнего форварда Руди Гэя, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Гэй в прошлом сезоне выступал за «Юту Джаз» и провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем за игру 5,2 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал одну результативную передачу.

В межсезонье он в рамках обмена с участием Джона Коллинза перешёл в «Атланту Хоукс», а та, в свою очередь, включила форварда в другую сделку по Патти Миллсу, в результате которой Гэй и оказался в «Оклахоме».

В активе Гэя также выступления в НБА за «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрз» и «Торонто Рэпторс».