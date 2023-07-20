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«Зенит» официально объявил об уходе форварда Трэя Томпкинса

«Зенит» официально объявил об уходе форварда Трэя Томпкинса
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Баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте сообщил об уходе американского форварда Трэя Томпкинса, у которого истекло соглашение.

Томпкинс перешёл в «Зенит» перед началом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. 33-летний игрок принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем за игру 9,3 очка и совершал 4,1 подбора.

«Зенит» поблагодарил Томпкинса за сезон и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне «Зенит» не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ и затем проиграл ЦСКА в серии за третье место — 1-4.

Напомним, Трэй Томпкинс до «Зенита» на протяжении семи сезонов выступал за мадридский «Реал». Кроме того, он провёл два года в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и отыграл один сезон в «Нижнем Новгороде».

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