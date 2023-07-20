«Зенит» официально объявил об уходе форварда Трэя Томпкинса
Поделиться
Баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте сообщил об уходе американского форварда Трэя Томпкинса, у которого истекло соглашение.
Томпкинс перешёл в «Зенит» перед началом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. 33-летний игрок принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем за игру 9,3 очка и совершал 4,1 подбора.
«Зенит» поблагодарил Томпкинса за сезон и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
В прошлом сезоне «Зенит» не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ и затем проиграл ЦСКА в серии за третье место — 1-4.
Напомним, Трэй Томпкинс до «Зенита» на протяжении семи сезонов выступал за мадридский «Реал». Кроме того, он провёл два года в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и отыграл один сезон в «Нижнем Новгороде».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2023
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
14:40
-
13:59
-
13:25
-
12:43
-
11:49
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:12
-
09:33
-
01:47
-
01:22
-
01:09
-
00:38
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:19
-
22:59
-
22:32
-
21:51
-
21:11
-
20:08
-
19:44
-
18:55
-
17:22
-
16:51
-
16:41
-
15:41
-
14:58
-
14:01
-
13:16
-
13:04
-
12:32
Партнерский контент