Тим Хардуэй назвал 23-летнего игрока, который лучше, чем Виктор Вембаньяма

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне член Зала славы американец Тим Хардуэй высказал мнение, что 23-летний центровой Бол Бол лучше, чем первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма.
«Я думаю, Бол Бол лучше, чем Виктор Вембаньяма. У него лучшие физические данные и сейчас он больше готов к игре в НБА», – сказал Хардуэй в эфире The Carton Show.
Напомним, недавно центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо Мэджик». По контракту Бола оставался один год, за который он должен был получить $ 2,2 млн. Ранее стало известно, что Бол подписал контракт с «Финикс Санз». Является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Его рост составляет 218 сантиметров.
Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром:
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