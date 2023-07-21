Грант Уильямс раскрыл, против какого игрока НБА защищаться сложнее всего

Тяжёлый форвард Грант Уильямс, перешедший в «Даллас Маверикс», высказал мнение, что сложнее всего в НБА защищаться против звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. Также Уильямс выделил лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Для защитников Кевин Дюрант – самый непростой игрок в лиге, без сомнения. Но Стеф Карри больше всего среди всех игроков НБА влияет на игру своей команды», — сказал Уильямс на канале Tidal League в YouTube.

В «Финиксе» Дюрант в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Ранее чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал двух игроков НБА, для которых нужно сделать исключение и включить в Зал славы.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: