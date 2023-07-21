Глава Единой лиги ВТБ высказался о приглашении «Фенербахче» и «Бешикташа» на Суперкубок

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал приглашение двух турецких клубов, «Фенербахче» и «Бешикташа», на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Турнир пройдёт с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить сербские клубы, которые приняли участие в прошлогоднем Суперкубке: «Партизан» и «Мегу». После этого наш статус Суперкубка стал иметь международный окрас. Мы планировали пригласить сербские клубы и этом году. Они получили наши приглашения. Но у них появилось своё соревнование, которое проходит очень близко к нашим датам.

Мы сконцентрировались на приглашение наших партнёров из Турции: это «Фенербахче», где самый титулованный тренер Единой лиги ВТБ — Димитрис Итудис, а также очень хороший бренд «Бешикташ», который очень хорошо развивается. «Бешикташ» в новом сезоне сыграет в Еврокубке.

Для нас Суперкубок — это старт сезона. Для «Фенербахче» и «Бешикташа», как они сами отмечают, очень серьёзная подготовка к предстоящему сезону в европейских клубных турнирах. Коммуникация осталась на очень хорошем уровне. Надеемся, что наши клубы покажут хороший баскетбол.

Принятие и приглашение «Пари Нижний Новгород» и МБА на Суперкубок нами обсуждалось с точки зрения развития клубов, которые являются яркими баскетбольными звёздочками в нашем чемпионате. МБА поразила нас в прошлом сезоне — новичок попал в плей-офф. У них развивается не только баскетбольная составляющая, но и маркетинговая. «Пари Нижний Новгород» — уникальный клуб Единой лиги ВТБ, который всегда играет на качественном и хорошем уровне с точки зрения характера. Этот характер прививают два человека: Сергей Панов и Зоран Лукич. Такие яркие команды добавлены в Суперкубок к нашей основе — финалистам и полуфиналистам прошлого сезона. Межсезонье показывает, что будет крайне интересно. Суперкубок — это не только предсезонный турнир, а именно реальная проверка, к чему будут готовы команды в новом сезоне», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.