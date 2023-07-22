Президент «Црвены Звезды»: работаем над тем, чтобы иметь сильнейший состав в своей истории

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил, что перед стартом нового сезона белградская команда собрала один из самых сильнейших составов в своей истории.

«Состав «Црвены Звезды» в новом сезоне будет сильнейшим в истории? Мы работаем над тем, чтобы это было так. На данный момент мы очень довольны проделанной работой, особенно потому, что рынок небольшой, он такой, какой он есть, и на рынке не так много игроков, которые готовы к переходу. Я публично говорил, что мы планируем потратить около € 12 млн на зарплаты игроков в следующем сезоне, по стандартам Евролиги это не так уж много.

Однако благодаря всему, что мы делали в прошлом, игроки знают, что они переходят в клуб, где их будут уважать, ими будет руководить опытный тренер Душко Иванович, и у них будут огромная поддержка с трибун и атмосфера, которую могут предложить немногие клубы Евролиги. Мы планируем пригласить ещё двух игроков на позиции второго и четвёртого номеров, и мы тщательно подойдём к поиску этих игроков, потому что мы действительно чувствуем, что этим летом собрали сильную команду», — приводит слова Човича Eurohoops.

В текущее межсезонье команду уже пополнили три бывших игрока московского ЦСКА: Милош Теодосич, Джоэл Боломбой и Деян Давидовац.