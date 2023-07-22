Ерёмин: здорово, когда клубы уровня «Фенербахче» и «Бешикташа» участвуют в наших турнирах

Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин прокомментировал новость об участии турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Если сильные клубы будут участвовать в любых наших турнирах, то это здорово. Тем более клубы такого уровня. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Спорт должен объединять. И я считаю, что непосредственно в спортивном плане это будет положительный момент. Для баскетбола это важно», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).
Все матчи Суперкубка пройдут в Москве с 21 по 24 сентября.
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