Эксперт: Деррик Роуз мог бы стать тем, к кому прислушается Джа Морант

Баскетбольный обозреватель Дэн Девайн считает, что новичок «Мемфис Гриззлис» 34-летний разыгрывающий Деррик Роуз мог бы оказать положительное влияние на молодую звезду клуба Джа Моранта, испытывающего проблемы за пределами площадки.

«В этом чувствуется определённое решение. Я разговаривал с некоторыми из «Мемфиса», и мне сказали: «Если и есть кто-то, кого Джа послушал бы…»

Есть кто-то, кто мог бы сказать Джа: «Я был на абсолютном пике, и у меня бывали трудности на площадке и за её пределами, через которые мне пришлось пройти». Поэтому здесь может быть определённая синергия», – сказал Девайн в подкасте No Cap Room.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках во время прямой трансляции в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с игроком, из-за чего он ьыл отстранён на 25 матчей.