Стало известно, под каким номером будет играть Деррик Роуз в «Мемфисе»
Поделиться
Разыгрывающий Деррик Роуз, перешедший в «Мемфис Гриззлис», будет выступать за команду под 23-м номером.
Фото: Соцсети Роуза
Ветеран НБА заключил соглашение с «мишками» после того, как провёл три предыдущих сезона в Нью-Йорке, где из лидера скамейки стал тем, кого не боятся выпускать на площадку. В предыдущем сезоне он набирал в среднем 5,6 очка.
НБА. Актуальное:
Именно поэтому «Гриззлиз» видят в Роузе в первую очередь лидера раздевалки. В минувшем плей-офф «Мемфис» остановился на стадии первого раунда, где не смог пройти «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 1-4.
Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».
Договорённость о контракте:
Комментарии
- 4 июля 2023
-
07:34
-
06:24
-
05:23
-
04:00
-
00:02
- 3 июля 2023
-
23:14
-
21:48
-
21:02
-
20:26
-
19:40
-
18:55
-
18:00
-
16:54
-
16:30
-
15:47
-
15:46
-
14:47
-
14:35
-
13:49
-
13:01
-
12:17
-
11:39
-
10:57
-
10:37
-
10:17
-
09:31
-
09:16
-
07:16
-
06:19
-
05:45
-
00:31
-
00:28
-
00:19
- 2 июля 2023
-
22:45
-
22:27
Партнерский контент