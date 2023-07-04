Стало известно, под каким номером будет играть Деррик Роуз в «Мемфисе»

Разыгрывающий Деррик Роуз, перешедший в «Мемфис Гриззлис», будет выступать за команду под 23-м номером.

Фото: Соцсети Роуза

Ветеран НБА заключил соглашение с «мишками» после того, как провёл три предыдущих сезона в Нью-Йорке, где из лидера скамейки стал тем, кого не боятся выпускать на площадку. В предыдущем сезоне он набирал в среднем 5,6 очка.

Именно поэтому «Гриззлиз» видят в Роузе в первую очередь лидера раздевалки. В минувшем плей-офф «Мемфис» остановился на стадии первого раунда, где не смог пройти «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 1-4.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».