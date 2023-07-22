Кемба Уокер высказался о возвращении в НБА после заключения контракта с «Монако»

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кемба Уокер, в конце июля подписавший контракт с «Монако», признался, что на данный момент не заинтересован в возращении в сильнейшую лигу мира.

«Монако» были очень заинтересованы во мне, а я просто хотел стать частью клуба, который верит в меня. Руководство посчитало, что я помогу выйти команде на новый уровень. Вот что убедило меня присоединиться к «Монако». Я хочу продолжать играть на высоком уровне.

Возвращение в НБА? Я не уверен. Очевидно, НБА это вершина, но я провёл там много лет. Прямо сейчас я сосредоточен на своём приключении, на опыте, который ожидает меня с новой жизнью», – приводит слова Уокера пресс-служба БК «Монако».