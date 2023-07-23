«Одно разочарование». Гилберт Аренас сравнил Бола Бола с девушкой с плохим характером

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас скептически оценил переход центрового Бола Бола в «Финикс Санз».

«Произойдёт то же самое, что было и с любой другой его командой, — одно разочарование. Непревзойдённый талант, который он не использует. Видели ведь когда-нибудь красивую девушку? Красавицу с ужасным характером. Она ведь перестаёт быть привлекательной из-за своего поведения. Так вот, Бол Бол — это красивая девушка с плохим характером», — сказал Аренас в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Бол Бол перешёл в «Финикс» на правах свободного агента после отчисления из «Орландо Мэджик», где он провёл предыдущий сезон, по ходу которого в среднем за матч набирал 9,1 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал одну результативную передачу и делал 1,2 блок-шота.