Кемба Уокер: не думаю, что моё время истекло, карьера в НБА у меня была очень успешной

Новичок «Монако» Кемба Уокер, покинувший Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) после 12 лет выступления в ней, считает, что провёл успешную карьеру.
«Думаю, моя карьера в НБА была очень успешной. Сомневаюсь, что когда я только пришёл, то люди думали, что я стану четырёхкратным участником Матча всех звёзд и буду так играть. У меня была потрясающая карьера, и я горжусь ею. Это плоды моей тяжёлой работы, я этого всегда хотел. Вы даже не догадываетесь, как сильно я люблю баскетбол. Моей единственной навязчивой идеей было желание становиться лучше каждый год.
Мне было тяжело, но я хочу оставить эти тяжёлые годы позади. Не думаю, что моё время истекло. Хочу играть до тех пор, пока могу. Рад возможности играть в «Монако» и хочу помочь им добиться чего-то», — приводит слова Уокера Basket News.
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