Никола Йокич не сыграет за сборную Сербии на чемпионате мира

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич не сыграет за национальную команду на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, Йокичу был предоставлен длительный отпуск после сезона в НБА, но в итоге игрок принял решение отказаться от участия в турнире и уведомил об этом Федерацию баскетбола Сербии и главного тренера команды Светислава Пешича.

Также сообщается, что капитан сборной Сербии Богдан Богданович пытался уговорить Йокича изменить решение, но не смог убедить центрового.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Сербия проведёт матчи группового этапа на Филиппинах. Её соперниками станут Китай, Южный Судан и Пуэрто-Рико.