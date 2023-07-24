30-летний тяжёлый форвард Александр Стуленков стал игроком УНИКСа
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УНИКС объявил о переходе 30-летнего тяжёлого форварда Александра Стуленкова (206 см, 102 кг). Стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.
Предыдущий сезон игрок провёл в Суперлиге-1. Начинал сезон-2022/2023 Стуленков во владивостокском «Динамо», где в 22 матчах в среднем набирал 6,9 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 1,6 передачи. В феврале Александр перешёл в Иркут», где его средние показатели составляли 11,2 очка, 3,5 подбора и 1,7 ассиста за 20:40 минуты игрового времени.
Ранее состав УНИКСа пополнил 37-летний атакующий защитник Евгений Колесников, который прежде уже выступал за казанский клуб.
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