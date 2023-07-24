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Остин Ривз: Энтони Дэвис не получает заслуженное признание за свою игру в обороне

Остин Ривз: Энтони Дэвис не получает заслуженное признание за свою игру в обороне
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз заявил, что его партнёр по команде центровой Энтони Дэвис не получает должного признания как один из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации по игре в обороне.

«Энтони, безусловно, классный парень, которого ты хочешь видеть в своей команде. Особенно при игре в обороне.

Я не думаю, что Дэвис получает заслуженное признание за то, что он делает в защите и как он помогает команде. Мы можем действовать активнее и агрессивнее, зная, что под кольцом есть Дэвис. Его, пожалуй, можно поставить следом за Леброном Джеймсом как самого способного игрока, которого я когда-либо видел», – сказал Ривз в подкасте All The Smoke.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

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