Гомельский назвал проблему Ника Калатеса, которую проглядели его детские тренеры

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу разыгрывающего «Фенербахче» Ника Калатеса. У Владимира поинтересовались о причинах нестабильности броска звёздного баскетболиста. Как считает Гомельский, эта проблема тянется с детских лет.
«Я думаю, что проблема с броском у Калатеса заключается в том, что у него «гуляет» локоть бросковой руки. Это значит, что в детстве его тренеры не обратили на это внимания. А точность самого броска зависит только от чувства. Я видел игры Калатеса, в которых он промахнуться не мог, а видел и те, где мяч в кольцо не летел, хоть тресни. Можно сказать, что у Ника не закреплён стереотип движения при выполнении броска», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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