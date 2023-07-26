Порзингис и Тимма вошли в расширенную заявку сборной Латвии на чемпионат мира — 2023

Сборная Латвии определилась с расширенной заявкой на предстоящий чемпионат мира. В число 16 игроков вошёл центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис. Кроме того, в список попал форвард «Оклахома-Сити Тандер» Давис Бертанс.

Бывший защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс из списка был исключён, так как продолжает восстанавливаться после травмы ахилла. В то же время ещё один экс-армеец Янис Тимма в заявку попал.

Расширенный состав сборной Латвии выглядит следующим образом: Родион Куруц, Марекс Мейерис, Кристапс Порзингис, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Роландс Шмитс, Артур Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрей Гражулис, Анджейс Пасечникс, Том Лейманис, Артур Куруц, Артурс Жагарс, Кристерс Зорикс.

Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет в группе с национальными командами Канады, Ливии и Франции.