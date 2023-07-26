ЦСКА примет участие в турнире, посвящённом 50-летию боснийского клуба «Игокеа»

Московский ЦСКА выступит на баскетбольном турнире, приуроченном к 50-летию клуба «Игокеа» из Боснии. Об этом сообщил генеральный директор боснийцев Игор Додик на своей странице в социальных сетях.

Помимо ЦСКА, приглашение на турнир получили также белградский «Партизан», «Хапоэль» (Иерусалим) и турецкие «Галатасарай» и «Тюрк Телеком».

Сначала команды будут разбиты на две группы. В одной сыграют «Игокеа», ЦСКА и «Галатасарай». А «Партизан», «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» — во второй. При этом другие детали регламента не уточняются. Пройдёт турнир с 6 по 10 сентября.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА занял третье место. В полуфинале армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счетом 3-4, а в противостоянии за бронзовые медали оказались сильнее «Зенита» — 4–1.