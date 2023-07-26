Макгрэди: без Пиппена Майкл Джордан был просто отличным индивидуальным игроком

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэди рассказал, насколько важную роль сыграл Скотти Пиппен в карьере Майкла Джордана.
«В современном обществе и спорте игроков оценивают по количеству чемпионских титулов. Но не всем повезло оказаться в нужной ситуации для этого, взгляните на некоторых великих игроков. Я не говорю, что Мэджику повезло, но он играл в одной команде с многими членами Зала славы.
Джордану не так повезло, но у него был отличный помощник в лице Скотти Пиппена. Если посмотрите на Майкла до того, как Скотти стал собой, то увидите, что Джордан был просто отличным индивидуальным игроком. Джордан не мог пройти первый раунд и не заходил далеко в плей-офф. Да, чтобы выиграть чемпионат, конечно же, нужен талант, но не всем повезло играть в чемпионской команде», — сказал Макгрэди в подкасте Патрика Беверли.
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