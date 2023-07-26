Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Макгрэди: без Пиппена Майкл Джордан был просто отличным индивидуальным игроком

Макгрэди: без Пиппена Майкл Джордан был просто отличным индивидуальным игроком
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэди рассказал, насколько важную роль сыграл Скотти Пиппен в карьере Майкла Джордана.

«В современном обществе и спорте игроков оценивают по количеству чемпионских титулов. Но не всем повезло оказаться в нужной ситуации для этого, взгляните на некоторых великих игроков. Я не говорю, что Мэджику повезло, но он играл в одной команде с многими членами Зала славы.

Джордану не так повезло, но у него был отличный помощник в лице Скотти Пиппена. Если посмотрите на Майкла до того, как Скотти стал собой, то увидите, что Джордан был просто отличным индивидуальным игроком. Джордан не мог пройти первый раунд и не заходил далеко в плей-офф. Да, чтобы выиграть чемпионат, конечно же, нужен талант, но не всем повезло играть в чемпионской команде», — сказал Макгрэди в подкасте Патрика Беверли.

Материалы по теме
Джеймс Харден назвал лучшую стартовую пятёрку НБА всех времён
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023