Хуанчо Эрнангомес подпишет контракт с «Панатинаикосом»

Испанский тяжёлый форвард Хуанчо Эрнангомес достиг договорённости о подписании контракта с греческим «Панатинаикосом», сообщает SDNA. 27-летний баскетболист заключит соглашение на два года на общую сумму в € 4,5 млн.
Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к Эрнангомесу со стороны испанских клубов. В частности, упоминались «Реал» и «Барселона».
Хуанчо Эрнангомес последние семь сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанец выступал за «Денвер Наггетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», «Сан-Антонио Спёрс», «Юту Джаз» и «Торонто Рэпторс».
По ходу прошлого сезона Хуанчо был отчислен из «Торонто» и с февраля находится без клуба. В составе «Рэпторс» Эрнангомес провёл 42 игры в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 2,9 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,6 результативной передачи.
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