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Главный тренер «Бостона» определился с основным разыгрывающим на следующий сезон НБА

Главный тренер «Бостона» определился с основным разыгрывающим на следующий сезон НБА
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт в новом сезоне НБА будет в команде первым номером на этой позиции. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер команды Джо Маззулла.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уайт в среднем за матч набирал 12,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,5 передачи. Деррик сыграл в 102 играх.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Селтикс» дошли до финала Восточной конференции, где в семи матчах уступили «Майами Хит». «Хит», в свою очередь, проиграли «Денвер Наггетс» в финале (1-4 в серии).

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