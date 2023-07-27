Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Бостона» определился с основным разыгрывающим на следующий сезон НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт в новом сезоне НБА будет в команде первым номером на этой позиции. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер команды Джо Маззулла.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уайт в среднем за матч набирал 12,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,5 передачи. Деррик сыграл в 102 играх.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Селтикс» дошли до финала Восточной конференции, где в семи матчах уступили «Майами Хит». «Хит», в свою очередь, проиграли «Денвер Наггетс» в финале (1-4 в серии).

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

Ранее защитник клуба «Бостона» Джейлен Браун рассказал, на что планирует потратить часть денег после заключения нового контракта с клубом.