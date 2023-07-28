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Дуэйн Уэйд рассказал, кто из «Селтикс» один из его самых любимых игроков во всей НБА

Дуэйн Уэйд рассказал, кто из «Селтикс» один из его самых любимых игроков во всей НБА
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Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд поделился мнением о форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме, назвав его одним из своих самых любимых игроков в НБА.

«Он один из моих любимых игроков в НБА. С ним можно здорово пообщаться, да и вообще можно делать что угодно. Я бы хотел, чтобы он получил от этой игры всё, что захочет», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Селтикс» дошли до финала Восточной конференции, где в семи матчах уступили «Майами Хит». «Хит», в свою очередь, проиграли «Денвер Наггетс» в финале (1-4 в серии). Сезоном ранее Тейтум вышел с «Бостоном» в финал НБА, где его команда проиграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

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