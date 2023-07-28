Владимир Гомельский высказался о требуемых изменениях в ЦСКА после ухода четырёх игроков

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу перестановок в составе ЦСКА, ответив на соответствующий вопрос пользователя своего сайта. По мнению Гомельского, красно-синие должны изменить тактику, особенно в обороне.

«Как вы прокомментируете селекцию ЦСКА на данный момент времени: пришли Мбайе, Джекири, Тримбл, Михайловский, продлили Антонова, Ухова, Курбанова, по Шведу вопрос открыт, как я понимаю. Смогут ли эти новички заменить ушедших Милутинова, Кейкока, Мура, Давидоваца, на ваш взгляд?» ← спросил пользователь.

«С приходом этих игроков и уходом названных вами должна измениться тактика команды. Особенно по игре в обороне. Надеюсь, что ЦСКА покажет очень разнообразный баскетбол. В одном уверен — цели клуба останутся неизменными», — написал Гомельский.