Владимир Гомельский высказался о требуемых изменениях в ЦСКА после ухода четырёх игроков

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу перестановок в составе ЦСКА, ответив на соответствующий вопрос пользователя своего сайта. По мнению Гомельского, красно-синие должны изменить тактику, особенно в обороне.
«Как вы прокомментируете селекцию ЦСКА на данный момент времени: пришли Мбайе, Джекири, Тримбл, Михайловский, продлили Антонова, Ухова, Курбанова, по Шведу вопрос открыт, как я понимаю. Смогут ли эти новички заменить ушедших Милутинова, Кейкока, Мура, Давидоваца, на ваш взгляд?» ← спросил пользователь.
«С приходом этих игроков и уходом названных вами должна измениться тактика команды. Особенно по игре в обороне. Надеюсь, что ЦСКА покажет очень разнообразный баскетбол. В одном уверен — цели клуба останутся неизменными», — написал Гомельский.
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