Главный тренер «Автодора» Богичевич высказался о подписании игрока сборной Сербии Беслача

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с тяжёлым форвардом сборной Сербии Душаном Беслачем.

«Душан — молодой и очень талантливый игрок. У него отличное чувство игры и чтения площадки. Он знает, как предугадать ситуацию, и зачастую играет как опытный мастер, но при этом всё ещё молод. У него большой потенциал для прогресса в различных аспектах игры. Рад иметь такого игрока в команде и уверен — его энергия нам поможет. Доказательством мастерства Беслача является недавний вызов в сборную Сербии на подготовительный сбор к чемпионату мира. Надеюсь, Душан продемонстрирует в Единой лиге ВТБ весь свой потенциал, что позволит ему сделать большой шаг вперёд», — приводит слова Богичевича сайт «Автодора».

В минувшем сезоне 24-летний Беслач стал MVP чемпионата Сербии, выступая в составе «Войводины».