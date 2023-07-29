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«Барселона» хочет достичь соглашения о расторжении контракта с Хиггинсом

«Барселона» хочет достичь соглашения о расторжении контракта с Хиггинсом
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Баскетбольный клуб «Барселона» хочет договориться с 34-летним американским защитником Кори Хиггинсом о расторжении контракта. Игрок не входит в планы главного тренера команды Рожера Гримау на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.

У Хиггинса остаётся ещё один год по контракту. В последние два сезона он играл редко из-за повреждений и травм, в том числе хронических.

Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими он дважды выигрывал Евролигу и четырежды — Суперлигу.

Ранее контракт с «Барселоной» расторг 32-летний испанский форвард Никола Миротич, разорванное соглашение было заключено до 2025 года.

В минувшем сезоне Евролиги сине-гранатовые вышли в «Финал четырёх», затем в полуфинале уступив мадридскому «Реалу», а в матче за третье место — «Монако».

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