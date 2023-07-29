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Дончич прокомментировал своё назначение капитаном сборной Словении на ЧМ

Дончич прокомментировал своё назначение капитаном сборной Словении на ЧМ
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24-летний словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», прокомментировал своё назначение капитаном сборной Словении на чемпионате мира — 2023, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах.

«Для меня это большая честь и гордость. Это было долгое лето для меня, но я рад вернуться в сборную. Много игр, много тренировок, я всего этого жду с нетерпением. Я не играл с 10 апреля, жду не дождусь», — приводит слова Дончича на пресс-конференции Словенской баскетбольной ассоциации Sportklub.

Напомним, «Даллас» с Дончичем не вышел в плей-офф НБА в сезоне-2022/2023. Победителем турнира в минувшем сезоне стала команда «Денвер Наггетс», переигравшая в финале «Майами Хит».

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