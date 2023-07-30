Главный тренер «Бостон Селтикс» рассказал об отношении к покинувшему команду Уильямсу

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла поделился мнением об уходе форварда Гранта Уильямса в «Даллас Маверикс».
«Каждый раз, когда у вас есть кто-то, кто был с вами в течение трёх или четырёх лет, я думаю, что цель номер один — оставить его в лучшем состоянии, чем то, в котором вы его нашли, и я думаю, что Грант отлично справился с этим.
И я очень рад, что у него есть возможность делать в Далласе то, что он делает лучше всего, и я желаю ему всего наилучшего.
У меня было много взаимоотношений в качестве помощника тренера, и он был парнем, с которым я смог сблизиться за несколько лет, проведённых здесь. Так что я просто благодарен за то, какой он человек, и я рад за него как за игрока», — приводит слова Маззуллы Nesn со ссылкой на CLNS Media.
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