Главный тренер «Бостон Селтикс» рассказал об отношении к покинувшему команду Уильямсу

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла поделился мнением об уходе форварда Гранта Уильямса в «Даллас Маверикс».

«Каждый раз, когда у вас есть кто-то, кто был с вами в течение трёх или четырёх лет, я думаю, что цель номер один — оставить его в лучшем состоянии, чем то, в котором вы его нашли, и я думаю, что Грант отлично справился с этим.

И я очень рад, что у него есть возможность делать в Далласе то, что он делает лучше всего, и я желаю ему всего наилучшего.

У меня было много взаимоотношений в качестве помощника тренера, и он был парнем, с которым я смог сблизиться за несколько лет, проведённых здесь. Так что я просто благодарен за то, какой он человек, и я рад за него как за игрока», — приводит слова Маззуллы Nesn со ссылкой на CLNS Media.