«Он не Усэйн Болт». Тренер сборной Китая высказался о влиянии Дончича на игру Словении

Главный тренер баскетбольной сборной Китая Александар Джорджевич поделился мнением о влиянии звёздного игрока национальной команды Словении Луки Дончича на игру.

«Баскетбол — не индивидуальный вид спорт. При всём уважении, Дончич — не Усэйн Болт. Каждому игроку нужна команда, чтобы добиться результатов, которые он заслуживает и которыми будет доволен. Никто из нас не выиграл бы медали, если бы не были окружены фантастическими партнёрами по команде и тренерами.

Безусловно, Лука Дончич — мегазвезда. Он ещё молод, у него огромный талант. Я поздравляю его с тем, чего он уже достиг и желаю ему успехов в дальнейшем. Это уникальный игрок, но перед ним сейчас стоят новые задачи и цели», — цитирует Джорджевича SportKlub.