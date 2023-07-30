«Юта» по ходу сезона может попытаться приобрести Д’Анджело Расселла или Кевина Портера

«Юта Джаз» по ходу следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации может попытаться приобрести разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселла либо игрока «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера, сообщает журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсен.

«На позиции разыгрывающего количество вариантов достаточно ограничено. Полагаю, «Юта» попытается выменять Д’Анджело Расселла. Он 19-й в рейтинге, но по ходу прошлого сезона он увеличил своё игровое время. Либо Кевин Портер-младший, но это не совсем игрок стартовой пятёрки», — написал журналист в своей колонке.

Расселл в прошлом сезоне перешёл в «Лейкерс» и провёл 18 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых он набирал 16,6 очка, 2,9 подбора и 6,2 передачи.

Портер в 59 играх за «Рокетс» набирал 19,2 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру.