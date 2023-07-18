Турецкий центровой Омер Юртсевен перешёл в «Юту Джаз»
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Турецкий центровой Омер Юртсевен, родившийся в Ташкенте, подписал контракт с «Ютой Джаз». Соглашение рассчитано на два года, зарплата в первом сезоне будет составлять $ 2,8 млн.
Игрок является воспитанником «Фенербахче», где выступал с 2013 по 2016 год. Далее Омер решил переехать в США, чтобы играть на студенческом уровне. Несмотря на два года выступлений за университет Северной Каролины, а также один сезон в Джорджтауне, игрок не был выбран никем на драфте 2020 года. Но после выступлений в G-лиге за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер» Юртсевен был подписан «Майами Хит».
В сезоне-2021/2022 баскетболист принял участие в 56 матчах команды. Но в минувшем сезоне уроженец Узбекистана провёл лишь девять матчей.
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