Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко высказался о проблеме проведения матчей сборной в российских городах

Кириленко высказался о проблеме проведения матчей сборной в российских городах
Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о проблеме проведения матчей сборной в российских городах.

«Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждём обратной динамики. Реакции именно от городов. Мы готовы привозить сборную. Даже при том, что у нас не так много игр. Из последних городов, которые мне лично понравились, — Суздаль.

Я бы женскую сборную с удовольствием туда привёз. Там есть очень неплохой зал. Там не такая большая вместимость, но он очень приятный. И сделать матч в одном из исторических центров Руси — может получиться масштабно и красиво», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Материалы по теме
«Мы этой командой были бы на ЧМ». Андрей Кириленко о сборной и предстоящих матчах с Ираном
Эксклюзив
«Мы этой командой были бы на ЧМ». Андрей Кириленко о сборной и предстоящих матчах с Ираном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023