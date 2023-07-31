Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о проблеме проведения матчей сборной в российских городах.

«Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждём обратной динамики. Реакции именно от городов. Мы готовы привозить сборную. Даже при том, что у нас не так много игр. Из последних городов, которые мне лично понравились, — Суздаль.

Я бы женскую сборную с удовольствием туда привёз. Там есть очень неплохой зал. Там не такая большая вместимость, но он очень приятный. И сделать матч в одном из исторических центров Руси — может получиться масштабно и красиво», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.