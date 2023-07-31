Емченко: Лукич говорил, что Иран проиграл семь матчей подряд, но недооценивать их нельзя

Разыгрывающий сборной России Владислав Емченко высказался о команде Ирана, с которой подопечные Зорана Лукича проведут два товарищеских матча.
«О сборной Ирана мало что известно, несмотря на то что они участники чемпионата мира? Во-первых, Зоран Лукич отметил, что предстоящий соперник проиграл семь своих последних матчей. Но недооценивать их нельзя ни в коем случае, они только злее будут от этого факта. А ещё у них достаточно опытных игроков, которые хорошо бросают с периметра, очень агрессивно идут на подбор. Мы, со своей стороны, хорошо подготовимся. Уверен, что болельщиков ждут отличные игры», — приводит слова Емченко сайт «Локомотива-Кубань».
Напомним, 7 и 9 августа сборная России встретится с командой Ирана. Обе встречи состоятся в Перми.
Ранее стало известно, что Емченко не сыграет в матчах с Ираном.
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