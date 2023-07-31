Мартюк: основательно готовимся к матчам с Ираном, работаем с максимальной самоотдачей

Центровой сборной России Андрей Мартюк рассказал о подготовке к товарищеским матчам с командой Ирана.

«Изменилось ли что-то в работе со сборной? Дайте подумать… Завтрак, тренировка, обед, дневной сон, тренировка, ужин, сон… Нет, всё по-прежнему. Ребят, на самом деле всё отлично — подготовка проходит в замечательных условиях под руководством классного тренерского штаба, а во главе — настоящий профессионал своего дела Зоран Лукич.

Рад был снова увидеть всех ребят. Было что обсудить, ведь после окончания сезона практически и не общались. Атмосфера в сборной отличная, и я рад снова погрузиться в неё с головой. Работаем с партнёрами над подготовкой к товарищеским матчам на все 110%. Ах да, напишите ещё, что соскучился по столовой. Тут мои любимые гречка, макарошки и котлеты.

Что знаем о сборной Ирана? Мы готовимся основательно. Знаем, что они ряд матчей проиграли и точно будут стараться отыграться на нас, поэтому работаем с максимальной самоотдачей. Но что касается соперников именно на моей позиции — знаю, что мне будут противостоять высокие и мощные игроки. Что ж, буду стараться пользоваться своими сильными сторонами – подвижностью и скоростью. Так что, в принципе, всё предельно ясно, и мы наигрываем комбинации, выстраиваем подготовку, исходя из этого.

Как отдыхал после продолжительного сезона? После окончания чемпионата я провёл некоторое время в Краснодаре. Восстанавливался именно в клубе, ведь в «Локо» великолепные условия по медицине. Там занимаются нами врачи из клубного медицинского штаба – профи высочайшего уровня.

Ну а после я отправился в Турцию со своей девушкой. Там уже была эмоциональная разгрузка – просто наслаждался морем, уплетал кебабы. Но не особо долго, ведь меня уже ждал Санкт-Петербург. Там я ударно готовился к сезону, работал по индивидуальной программе – восстанавливался, набирал кондиции, тренировался и на баскетбольной площадке. Само собой, находил время, чтобы посетить театр», — приводит слова Мартюка сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, 7 и 9 августа сборная России встретится с командой Ирана. Обе встречи состоятся в Перми.