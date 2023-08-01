Елевич: Шабалкин — очень доброжелательный и миролюбивый человек, он не пойдёт на конфликт

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о драке с участием бывшего форварда сборной России Никиты Шабалкина, в результате которой последний был госпитализирован.
«Ужас. Кошмар. Я очень удивлён. Никита — человек очень доброжелательный, миролюбивый, совсем не конфликтный. Он никогда не пойдёт на конфликт. Поражаюсь той агрессивной риторике, которая сегодня порой встречается», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что драка произошла днём 31 июля в микрорайоне «Золотые купола» в деревне Голиково. Чемпион Европы по баскетболу Шабалкин что-то не поделил с хозяином местной автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.
Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.
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