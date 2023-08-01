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Стало известно, кто избил Никиту Шабалкина. Это сделал владелец автомойки

Стало известно, кто избил Никиту Шабалкина. Это сделал владелец автомойки
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Появилась новая информация по поводу драки с участием бывшего форварда сборной России по баскетболу Никиты Шабалкина. По информации «Базы», Шабалкин подрался с хозяином автомойки.

Драка произошла днем 31 июля в микрорайоне «Золотые купола» в деревне Голиково. Чемпион Европы по баскетболу Шабалкин что-то не поделил с хозяином местной автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном. По данным «Базы», они были знакомы.

Полицию на место вызвала подруга Шабалкина — спортсмен позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке. После драки бывшего баскетболиста «Химок» и ЦСКА госпитализировали с травмой головы. Бабаян же отправился писать заявление на Шабалкина.

Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.

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