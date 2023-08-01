Томас Уолкап — о критике натурализации: с первого дня в Греции я изучал местную культуру

Американский защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап, получивший греческий паспорт, ответил на критику противников натурализации американских игроков.
«Сербы и литовцы гордятся тем, что они последние европейские страны, которые никогда не прибегали к услугам натурализованных американских баскетболистов? Я искренне уважаю гордость литовцев и сербов и понимаю их позицию, согласно которой они не хотят никаких натурализованных игроков. Я действительно уважаю это, уважаю их мнение по этому поводу.
При этом последние семь лет я провёл в Европе и с этой точки зрения гораздо больше ощущаю себя европейцем, чем американцем. Я вспоминаю время, когда решил переехать сюда. Сейчас я, как и многие другие американцы — но не все, живущие здесь — погрузился в местную культуру и чувствую себя частью общества. Думаю, что это многое обо мне говорит. Это то, что я пытался делать с первого дня в Греции. Старался по-настоящему вписаться в культуру. С моей точки зрения, справедливо, что я получил возможность выступать за сборную Греции», — приводит слова Уолкапа Basket News.
Напомним, ранее Уолкап попал в расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира — 2023.
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