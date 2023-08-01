Гомельский спрогнозировал тройку призёров предстоящего чемпионата мира

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира и отметил, что после отказа от участия звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича сборная Сербии уже не входит в число претендентов на медали.

«Тройка призёров на чемпионате мира будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания. После отказа Йокича Сербия «отвалилась». Следить буду за сборной Словении с Дончичем», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, в Японии и на Филиппинах. Турнир пройдёт с 25 августа по 10 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли аргентинцев (95:75).