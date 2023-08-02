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«Не терпится сыграть против Бостона». Галлинари высказался после обмена в «Вашингтон»

«Не терпится сыграть против Бостона». Галлинари высказался после обмена в «Вашингтон»
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Итальянский форвард Данило Галлинари заявил, что желает отомстить «Бостон Селтикс» за обмен в «Вашингтон Уизардс».

«Мне не терпится сыграть против «Бостона». Когда расписание будет известно, я отмечу крестиком все наши игры против «Селтикс» в следующем сезоне», — заявил Галлинари на подкасте Italian A Cresta Alta.

Галлинари оказался в «Бостоне» летом 2022 года, но так и не смог сыграть ни одного матча за команду из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнее межсезонье игрок был обменян в «Вашингтон», как одна из частей сделки по переходу латвийского баскетболиста Кристапса Порзингиса в «Селтикс».

Данило выступает в лиге с 2008 года, когда был задрафтовал «Нью-Йорк Никс» под шестым общим номером на драфте.

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