Макгрэди назвал поражение Леброна, из-за которого тот не может считаться величайшим

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди рассказал, почему лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может считаться величайшим игроком всех времён.

«Наверное, мне трудно оглядываться назад и вспоминать те финалы, в которых Леброн не блистал. Посмотрите на его первый финал с «Майами» против команды «Далласа». Мне трудно пережить то, как он там выступил. Теперь он научился за эти годы возвращаться и доминировать, но, чтобы были такие казусы — такого у MJ не было», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.

Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».