Макгрэди назвал поражение Леброна, из-за которого тот не может считаться величайшим
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди рассказал, почему лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может считаться величайшим игроком всех времён.
«Наверное, мне трудно оглядываться назад и вспоминать те финалы, в которых Леброн не блистал. Посмотрите на его первый финал с «Майами» против команды «Далласа». Мне трудно пережить то, как он там выступил. Теперь он научился за эти годы возвращаться и доминировать, но, чтобы были такие казусы — такого у MJ не было», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.
Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».
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