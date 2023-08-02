Владелица «Лейкерс» ответила на вопрос об открытии статуи в честь Коби Брайанта
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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс сообщила, что не готова назвать дату открытия статуи в честь легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.
«Есть ли у меня информация о том, когда будет построена и открыта статуя в честь Коби? Пока что слишком рано говорить об этом, мне ещё нечего сказать широкой публике. Будьте уверены, что когда придёт время, мы обо всём объявим», — приводит слова Басс Sportskeeda.
Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
Номер Леброна в «Лейкерс»:
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