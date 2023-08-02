«С ним я смог сблизиться». Джо Маззулла отреагировал на переход Гранта Уильямса в «Даллас»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал переход тяжёлого форварда Гранта Уильямса в «Даллас Маверикс» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс» в прошлом месяце.
«Я рад за него. Рад, что в «Далласе» у него есть возможность делать то, что у него получается лучше всего. Я желаю ему всего наилучшего. Он был парнем, с которым я смог сблизиться за несколько лет, проведённых здесь, в «Бостоне», — приводит слова Маззуллы Sports Illustrated.
Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых — 45.
- 2 августа 2023
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